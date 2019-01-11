“الباك والبيام سبور”.. يوم 21 مارس
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تاريخ إجراء إختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط.
والذي سيجري في الفترة الممتدة بين 21 مارس إلى غاية 6 أفريل، داعية المترشحين إلى سحب إستدعاءاتهم من مديرية التربية يوم 3 مارس.
وحسب مصادر “النهار”، فان وزارة التربية وجهت تعليمات إلى مديري التربية من أجل الشروع في تسليم إستدعاء الخاص.
باختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط يوم 3 مارس.
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