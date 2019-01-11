بسبب كرة القدم.. اماراتي يحبس هنودا في أقفاص حيوانات
صدم إماراتيون بمقطع فيديو يظهر مشجعا إماراتيا وهو يحبس عمالا هنودا في أقفاص حيوانات ليجبرهم على تشجيع فريق بلاده بدل منتخب الهند.
ويظهر رجل في المقطع وهو يحمل عصا ويسأل عماله الهنود حول الفريق الذي يشجعون، ليجيبوا بأنه فريق الهند لكنه كرر السؤال مرة أخرى حتى أجابوه بأنهم يشجعون الإمارات، فأطلق سراحهم.
وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، أعلنت شرطة الشارقة في بيان لها أنها ألقت القبض على المصور وصاحب الفيديو وأحالتهم للتحقيق.
إماراتي يحتجز عمال هنود داخل قفص مخصص للحيوانات لمنعهم من تشجيع منتخب بلادهم..
هذه هي #دولة_السعادة والتسامح .. pic.twitter.com/2SdlP0SreG— نحو الحرية (@hureyaksa) 10 janvier 2019
قوبل الفيديو بموجة غضب عارمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن استنكارهم لـ”التصرفات العنصرية” التي قام بها المشجع الإماراتي بحق الوافدين الهنود وطالبوا بإنزال أشد العقوبات عليه.
ومع تصاعد الغضب على تويتر، ظهر صاحب المقطع ليدافع عن نفسه، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو سوى دعابة، وأن علاقته بعماله جيدة.
Voir cette publication sur Instagram
تعقيباً على بعض الفيديوهات المنتشره علي وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لاتمثل العادات والتقاليد التي تربي عليها أبناء دولة الإمارات. وإن كانت علي سبيل المزاح وعليه تهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بكافة أفراد المجتمع بضرورة الاطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية
شاركنا رأيك