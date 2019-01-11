تنبيه خاص يحذر من أمطار غزيرة وثلوج مرتقبة على 25 ولاية

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه خاص من تساقط أمطار غزيرة و ثلوج وكذا برودة شديدة على المناطق الشمالية الوسطى والشرقية و كذا المناطق الداخلية.

وأضاف ذات التنبيه أنه من المرتقب أن تتراوح كمية الأمطار المتوقعة من 25 إلى 30 ملم ، لتصل إلى 40 ملم في بعض الولايات، أما الثلوج ستميز المرتفعات الجبلية التي يفوق علوها 700 و 900 متر بسمك يتراوح من 10 إلى 15 سم.

وأشار ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه الاضطرابات الجوية هي كل من ولايات سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بو عريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، ام البواقي، البويرة، بجاية، جيجل، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو، بومرداس ، البليدة، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، الاغواط، الجزائر، سكيكدة و تيبازة.