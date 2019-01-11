بالفيديو والصور : الثلوج تعود بقوة وكثافة بوسط وشرق الجزائر

تساقطت الثلوج بكثافة ليلة الخميس الى الجمعة في عدة مناطق من وسط وشرق البلاد ، مما أدى إلى قطع الطرق.

رحب الجزائريون بابتسامة بعودة الثلوج ، والتقاط صور لمدنهم التي غطتها الثلوج، ونشرها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، كما نشاهد في هذا الفيديو من عين الحمام ، على بمرتفعات تيزي أوزو ، حيث تظهر الصور طبقة سميكة من الثلوج.

وفي بجاية اصبحت حركة مرور جد صعبة على مستوى الطريق الرابط بين برباشة وكنديرة.

كما تتم عملية فتح الطريق الولائي رقم 22 من طرف أعوان فرق الأشغال العمومية لولاية بجاية.

وفي البويرة ، تسبب تراكم الثلوج في قطع حركة المرور على الطريق السيار الشرق الغرب.

وكذلك بالنسبة للطريق الوطني رقم 103 بين بوقاع وبني حسين في سطيف