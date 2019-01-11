في ذكرى 100 يوم لمقتل خاشقجي ..حفل تأبين بمقر الكونغرس الأمريكي

نظم مقر الكونغرس بواشنطن، فجر اليوم الجمعة، حفلا تأبينيا للصحفي السعودي جمال خاشقجي، في ذكرى 100 على اغتياله في قنصلية بلاده بإسطنبول يوم 2 أكتوبر.

وحسبما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أن الحفل التأبيني كان بمشاركة عدد من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

في مقدمتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي اعتبرت أن جريمة قتل خاشقجي “ليست جريمة ضده فقط، بل جريمة ضد الإنسانية، والتعدي عليه تعديا على القيم الأمريكية وقيم الديمقراطية”.

وأضافت “إذا قررنا في هذه القضية أن مصالحنا التجارية تتخطى قيمنا فقد فقدنا سلطتنا الأخلاقية.. المصالح التجارية والموقع الإستراتيجي لدولة ما يجب ألا يؤثر على قيمها الديمقراطية”.

وقال السيناتور كريس فان هولن إن “اجتماع هذا العدد من أجل خاشقجي يرسل رسالة إلى السعودية بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي”.

وأضاف “نأمل أن يرسل الكونغرس رسالة قوية إلى السعودية بأننا سنطالب بمحاسبة كاملة لقتلة خاشقجي”.

بدوره اعتبر النائب الجمهوري ستيف شابوت أن جمال خاشقجي “كان صوتا مستقلا يدعو للإصلاح”،

بينما قال النائب توم مالينوسكي إنه “يجب محاسبة قتلة خاشقجي، وإلا فإن هذا سيعني أن السعودية تتحكم في الولايات المتحدة”.