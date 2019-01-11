بالصور… والي بومرداس يشارك في ذبح عجل وتوزيعه على الفقراء بمناسبة يناير

قام والي بومرداس، محمد سلماني، بنحر عجل رفقة مواطني الولاية احتفالا برأس السنة الأمازيغية وتوزيعه على فقراء المنطقة.

كما شارك الوالي سلماني، سكان الولاية إحتفالات “يناير” ببلدية عمال، التي خصصت برنامجا فلكلوريا تقليديا نظمه سكان المنطقة.

هذا وسطرت ولاية بومرداس أسبوعا كاملا للإحتفال برأس السنة الأمازيغية يناير 2969، وبرنامجا ثريا، له طابع ثقافي، اجتماعي، تضامني وحتى تنموي.

كما تكفلت الولاية برحلة إستجمامية لفائدة المواطنين من الفئات الهشة بالولاية.

من جهته قام الوالي بتدشين تحفة فنية أمازيغية تم تنصيبها في الحدائق والطرقات العامة بمناسبة اليناير 2969، ومعاينة المشاريع التنموية في الولاية.

كما سيقوم سلماني، بتسليم مفاتيح سكنات بصيغة الترقوي المدعم، ” LPA”، على المستفيدين بمناسبة السنة الأمازيغية، هذا الأحد.