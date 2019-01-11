العثور على جثتي طاقم طائرة “الميراج” الفرنسية المحطمة

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس العثور على جثتي طيارين حربيين سقطت طائرتهما من طراز “ميراج 200دي”، يوم الثلاثاء.

ونقل موقع “فرانس إنفو”، عن فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية قولها “إن عملية البحث عن حطام الطائرة

التي إختفت من على شاشات الرادار قبل يومين في منطقة جبال “جورا”، الواقعة في جنوب شرق فرنسا، أدت إلى العثور على جثتي اثنين من أفراد الطاقم “.

وذكرت الوزيرة، أن القوات قامت بعملية بحث وتمشيط موسعة شارك فيها أكثر من 150 من رجال الشرطة.

وأعلنت أنه سيتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث من قبل سلطات القضاء الجنائي العسكري.