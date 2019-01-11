بالفيديو..”أندي موراي” ينهار باكيا ويُعلن إعتزاله

أعلن أسطورة التنس البريطاني “أندي موراي”، بأنه يعيش أيامه الأخيرة بعالم الإحتراف، وبأنه سيعتزل بسبب كثرة الإصابات التي يُعاني منها.أعلن أسطورة التنس البريطاني “أندي موراي”، بأنه يعيش أيامه الأخيرة بعالم الإحتراف، وبأنه سيعتزل بسبب كثرة الإصابات التي يُعاني منها

وأجرى صاحب الـ31 عاما ندوة صحفية مُؤثرة، قال فيها :”لم أعد قادرا على التحمل أكثر، الوضعية صعبة جدا بالنسبة لي”.

وإنهمر الرقم واحد عالميا سابقا بالبُكاء، مُوضحا بأن “بطولة أستراليا المفتوحة 2019″ ستكون بنسبة كبيرة، آخر مُنافسة رسمية بالنسبة له.

وختم :”لقد فعلت كل شيء للتخلص من مُشكل الحوض، ولكنه لم يتحسن تماما رغم قيامي بالعلاج لمُدة 20 شهرا كاملا”.