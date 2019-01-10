الصحفي عدلان ملاح يهدد بـ”الانتحار” في زنزانته!

أكد النقابي والمحامي لدى مجلس الدولة، الشريف لخلف، لـ”الشروق”، أن الصحفي عدلان ملاح يهدد بالانتحار داخل زنزانته الانفرادية رقم 15، حيث قرر رسميا الاستغناء عن العلاج الذي يخضع له داخل المؤسسة العقابية بالحراش، ورفض تناول حبوب الفيتامينات، ابتداء من هذا الأحد، مع استمراره في الإضراب عن الطعام الذي دخل الخميس يومه الخامس عشر.

وقال لخلف، إن عدلان ملاح، يتوعد بتصعيد الاحتجاج على الحكم الصادر ضده من طرف محكمة باب الوادي باينام، بتاريخ 25 ديسمبر، القاضي بإدانته بسنة حبسا نافذا، ويهدد بالانتحار في زنزانته، في حال إجباره على أخذ حقن “بي 12″، ومصل جلوكوز، ابتداء من الأسبوع القادم، حيث يريد “محاكمة عادلة أو الموت بشرف”.

وأفاد الأستاذ لخلف، بأن زيارته صبيحة الخميس، لعدلان ملاح في سجن الحراش، كشفت له عن الحالة الصحية الخطيرة لموكله، الذي يعاني حسبه، من أعراض أشبه بشلل نصفي، جراء صعوبة في تحريك يده ورجله للجانب الأيسر من جسده، والتهاب في عينيه، وأوضح ذات المحامي، أن عدلان يطالب بإلحاح بمحاكمته قبل 31 جانفي الجاري، لأنه يعتبر نفسه يكافح من أجل كرامة صحفي مظلوم.

وتخوف النقابي والمحامي لدى مجلس الدولة، الشريف لخلف، من تعرض عدلان ملاح، لحالة انتحار بطيء، بعد تهديده بتصعيد الاحتجاج برفض العلاج والاستمرار في معركة “الأمعاء الخاوية”، حيث طالب لخلف ببرمجة محاكمته أمام مجلس قضاء الجزائر، قبل نهاية شهر جانفي، قبل حدوث مكروه لموكله، قائلا: “نريد محاكمة ملاح أمام مجلس الاستئناف في أسرع وقت.. إنه في خطر، وعليكم أن تدينوه أو تبرئوه”.

من جهته، أكد المحامي حسان براهمي، أن طبيبة خاصة أحضرتها المؤسسة العقابية بالحراش، لفحص الصحفي عدلان ملاح، نصحت موكله، بالتوقيف الفوري عن معركة “الأمعاء الخاوية”، لأنه في حال إصراره على الاستمرار في الإضراب عن الطعام سيتعرض للتهلكة، خاصة أن التحاليل البيولوجية وحسب الطبيبة المستقدمة من مستشفى مايو بينت أن أعراض الإصابة بمرحلة ما قبل الشلل موجودة لدى مدير موقع “دزاير براس”.

وقال براهمي، إن عدلان أكد له عندما زاره مساء أول أمس، في سجن الحراش، أنه متمسك بطريقة احتجاجه المتمثلة في الإضراب عن الطعام، كما توعد بمقاطعة العلاج الصحي ابتداء من الأسبوع القادم.