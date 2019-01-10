"اير فرانس" تعتزم وقف رحلاتها نحو العاصمة السعودية

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس" ، اليوم الخميس ، أنها تعتزم وقف رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض اعتبارًا من فيفري المقبل، وهذا لعدم الجدوى الاقتصادية لرحلاتها إلى هناك.

وقالت الشركة إن الرحلات المباشرة بين باريس والرياض ستتولى تنشيطها الخطوط الجوية السعودية، في إطار اتفاق تعاون بين الشركتين، وذلك لأسباب تتعلق بالجدوى الاقتصادية.

وأشارت "اير فرانس" أن رحلتها الأخيرة ستنطلق يوم 31 جانفي الجاري، من مطار شارل ديغول في باريس، لتعود من مطار الملك خالد الدولي في الرياض مطلع الشهر المقبل.