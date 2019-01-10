الاشادة بدور رمضان لعمامرة في الإنتخابات الرئاسية بمدغشقر

أشاد الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية هذا الخميس 10 جانفي بـالعمل الحاسم الذي قام به رمضان العمامرة، بصفته الممثل السامي للاتحاد الأفريقي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مدغشقر في ظروف هادئة.

وأشارت الأمينة العامة للمنظمة لويز موشيكفابو في بيان لها، إلى بالدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي ومساهمته ممثله السامي رمضان لعمامرة إلى جانب هيئة الأمم المتحدة و مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية والشركاء الدوليين الآخرين في الأمم المتحدة، مشيدة بالجو الهادئ الذي سادت فيه الإنتخابات في مدغشقر.

وكلف وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة في سبتمبر الماضي من طرف رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد، بمهمة موضوعها “تقييم الوضع في البلاد” و “دعم عملية التحضير للإنتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام المنصرم.