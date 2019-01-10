محرز رابع أغلى لاعب إفريقي ويتفوق على “بيل” عالميا!!

تواجد النجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز” ضمن قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وفق الرسالة الأسبوعية لعام 2019 التي نشرها مرصد “CIES” لكرة القدم.

وحل نجم الخضر في المركز ال54 عالميا متفوقا على النجم الدولي الويلزي لفريق ريال مدريد الإسباني “غاريث بيل” والعديد من النجوم العالمية الآخرى.

وعلى المستوى الإفريقي جاء محرز في المركز الرابع ب76 مليون أورو بعد محمد صلاح الذي حل في المركز الأول وساديو ماني وأوباميانغ على التوالي.

وعلى المستوى العالمي جاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز الأول كأغلى لاعب في العالم متفوقا على صاحب المركز الثاني “هاري كين” و”نيمار” الذي حل ثالثا.