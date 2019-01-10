انقطاع التزوّد بالماء الشروب عبر 5 بلديات بالعاصمة بداية من الإثنين المقبل

ستشهد 5 بلديات بالعاصمة انقطاعا في التزود بالمياه الصالحة للشرب، بداية من يوم الإثنين المقبل.

وأفاد بيان لمؤسسة “سيال”، أن انقطاع التزويد بالماء الشروب سببه أشغال مشروع إعادة تأهيل خزان القبة وسط، وربطه بقنوات جديدة لتموين الخزان الرئيسي.

وأضاف البيان أن الأشغال ستنطلق بداية من يوم الإثنين المقبل 14 جانفي على الساعة الثامنة صباحا، لتستمر لغاية يوم الثلاثاء 15 جانفي.

كما تؤكد شركة “سيال” أن عودة التزويد بالمياه في البلديات المعنية، سيتم تدريجيا خلال يوم الثلاثاء المقبل.

وسيشمل الإنقطاع كل من بلدية باش جراح على مستوى حي 1010 مسكن، حي البدر، وحي 488 مسكن.

بالإضافة إلى بلدية القبة، ويشمل وسط مدينة القبة، ساحة بن عمر، حي جيلالي اليابس، حي CADAT، حي الباهية، حي BAG ، وحي أبروفال.

كما سيكون الإنقطاع ببلدية حسين داي، على مستوى شارع بوجاتيت، حي البحر والشمس، حي الإقامة، حي عميروش، حي التراث، حي بانوراما، قصر العدل و مستشفى دريد حسين.

وفي بلدية محمد بلوزداد، على مستوى حي واد كنيس، حي رويسو، و شارع بلوزداد من الرقم 202 إلى الرقم 224.

وشارع رابح تاكجورت، شارع المعدومين، شارع حسيبة بن بوعلي من الرقم 2148 إلى الرقم 258، ومجمع سونلغاز الحامة.

أما بلدية سيدي أمحمد: فسيكون الانقطاع على مستوى حي الأفواج أول ماي، ميناء الجزائر، حي مناني، حي ميسونيي، و شارع ديدوش مراد من الرقم 01 إلى الرقم 71.