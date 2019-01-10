الأمن الوطني يحذر مستعملي الطرق من الثلوج والأمطار

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 10 جانفي، مستعملي الطريق العام لا سيما سائقي الشاحنات والمركبات والدرجات النارية إلى ضرورة توخي “الحيطة والحذر” أثناء السياقة وتخفيض السرعة بالشكل الذي يسمح بالسيطرة على المركبة خاصة مع سوء الاحوال الجوية.

وفي بيان لها يخص الاضطرابات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن، نشرته وكالة الانباء الجزائرية، دعت المديرية العامة مستعملي الطريق إلى “الالتزام بترك المسافة الأمنية والمراقبة الدورية للمركبة قبل الإقلاع من خلال التأكد من سلامة الأضواء و نظام الفرامل” وكذا إلى المزيد من “الحذر واليقظة خصوصا في المنحدرات والمنعطفات والأماكن التي يكثر فيها الضباب”.

وذكّر البيان الرقم الأخضر 1548 التي يضعه الأمن الوطني تحت تصرف المواطنين على مدار 24/24 سا لطلب المساعدة أو الابلاغ عن أي خطر.

للإشارة فقد أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، في نشرية خاصة، أن مرتفعات شرق و وسط شرق البلاد التي يتجاوز علوها 900 متر ستتساقط فيها الثلوج ابتداء من ليلة الخميس.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط الثلوج على مرتفعات بعض ولايات وسط البلاد التي يفوق علوها 1000 متر ابتداء من ظهيرة يوم الخميس.