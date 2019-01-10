“محرز” ينال إعتراف المواقع العالمية ويتحصل على علامة مثالية!

تحصل الدولي الجزائري، رياض محرز، على إعتراف موقع “هو سكور” العالمي، بعد آدائه الكبير خلال مواجهة “بورتون ألبيون”، أمس الأربعاء. وأختير الجناح الطائر، في التشكيلة المثالية للدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بتمكنه من تسجيل هدف وتقديم كُرتين حاسمتين.

وتحصل إبن “سارسال” على علامة مثالية وصلت لـ10/10، نظرا لقيامه بكل شيء بطريقة صحيحة طيلة الـ90 دقيقة، خلال هذه المواجهة.

يُشار بأن نجم المنتخب الوطني، عاد للواجهة هذا الأسبوع مُتمكنا من هز الشباك في مُناسبتين على التوالي.

وجاءت هذه الإستفاقة لتُعيد صاحب القدم اليُسرى لحسابات “بيب غوارديولا”، بعدما تحول لمجرد عنصر بديل في آخر مُباريات “البريميرليغ”.