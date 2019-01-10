موقع جزائري جديد لتعلم الأمازيغية في إطار مشروع مع الاتحاد الأوروبي

طورت الجمعية الثقافية "نوميديا" بوهران موقعا الكترونيا جديدا لتعلم الأمازيغية عنوانه "أسمال أوسلماد ان تمزيغث" وذلك في إطار مشروع مع الاتحاد الأوروبي.وفقا لما كشفه رئيس الجمعية أكلي أوعمارة.

وقال أوعمارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش البرنامج الذي تم إطلاقه من قبل نفس الجمعية بالشراكة مع مديرية الثقافة بمناسبة الاحتفال بيناير، أن الأمر يتعلق بمشروع يضم أربع محاور تتوزع على إقامة موقع الكتروني لتعلم الأمازيغية وقاموس الكتروني لذات اللغة وموقع للحكايات موجه للأطفال وجريدة الكترونية.

ويوسم هذا المشروع باسم "استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل المحتفظة وترقية الأمازيغية" حيث أنه تم الانطلاق فيه قبل نهاية 2016 على أن ينتهي من تجسيده في 2018. يضيف ذات المتحدث

وبالنسبة للقاموس ،قال أوعمارة أن العمل الخاص بجمع الكلمات و التعابير بالأمازيغية قد شرع فيه منذ سنوات، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية قاموا بعمل كبير من أجل الجمع و نجحوا في تحصيل أزيد من 20 ألف كلمة.

و سيتم أيضا العمل على إثراء قاموس الأمازيغية الفرنسية و الفرنسية الأمازيغية بينما الموقع الالكتروني لتعلم اللغة يتواجد في مرحلة التجريب حيث بات يستميل فئة واسعة من المهتمين الى جانب الجريدة الالكترونية "تافوكت" التي يتكفل بها مثقفون من مختلف أنحاء الوطن و من الخارج يناضلون من أجل اللغة والثقافة الأمازيغية.

وأما الموقع الخاص بحكايات الأطفال الموسوم باسم "أسمال ان تمكوهة" يضم لحد الآن العديد من الحكايات المستوحاة من الإرث الشفهي الأمازيغي.