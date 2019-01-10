إقالات واستقالات… ماذا يحدث في “الجوية الجزائرية”؟

تعيش الجوية الجزائرية في المدة الأخيرة جوا من الإقالات والاستقالات في عدة مديريات، وسط تساؤلات من الموظفين عن حقيقة ما يجري في الشركة، وحديث عن ضغوط عمل دفعت بالعديد منهم إلى تقديم استقالته من منصبه، في حين غادر آخرون الشركة نهائيا.

في السياق، فاجأ حمزة بن حمودة، ابن النقابي الراحل عبد الحق بن حمودة، والذي يشغل مستشارا لدى الرئيس المدير العام بخوش علاش، قبل أيام، زملاءه برسالة استقالة اطلعت “الشروق” على نسخة منها، ذكر فيها أنه قرر الاستقالة من مهامه في الشركة بعد أن أمضى فيها 14 سنة وعمل مع 6 مديرين عامين، إلا أن الوقت قد حان لمغادرة الجوية الجزائرية.

ولم يفصح ابن عبد الحق بن حمودة عن الأسباب الحقيقية التي دفعته للاستقالة من الجوية الجزائرية، لكنه أشار إلى أن الوقت قد حان لخوض تجربة مهنية خارج الشركة، وسط تساؤلات من الموظفين عن الأسباب الحقيقية التي دفعت ابن رمز النقابيين في الجزائر، عبد الحق بن حمودة، لمغادرة الشركة نهائيا، رغم أن له منصبا مرموقا وهو مستشار لدى الرئيس المدير العام.

وفي السياق ذاته، أيضا أنهى الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية بخوش علاش، مهام مدير العمليات الأرضية “ب.نور الدين”، وتم تعويضه بـ”ف.عادل”، وهو ابن وال سابق بغرب البلاد، حسب المعلومات التي بحوزة “الشروق”.

واستقال أيضا قبل يومين المدعو “ب.حفيظ” من منصبه كمدير للعمليات الدولية بالشركة، وهو الذي عين من طرف الرئيس المدير العام بخوش علاش كخليفة للمدير السابق بخاري ناصر، ولحد الآن ما زال المنصب شاغرا حسب المعلومات التي بحوزتنا، رغم أن رسالة الاستقالة للمعني تداولها عديد الموظفين على مستوى الشركة.

كما استقالت المدعوة “ش.هنية” من منصبها كمديرة للسلامة والأمن عبر الرحلات، بعد أن كانت قد خلفت “ا.رشيد”، الذي عينه بخوش علاش مباشرة بعد تقلده منصب الرئيس المدير العام.

ولحد الآن ما زال منصب مدير سلامة وأمن الرحلات شاغرا ولم يتم تعويض المسؤولة المستقيلة من منصبها.

وقبل أشهر، تم إحداث تغيير على منصب مدير الاتصالات والعلاقات العامة، حيث تم تعيين الصحفي أمين أندلسي في المنصب ذاته، خلفا لمونية برتوش، التي استدعيت لمهام أخرى في الشركة.