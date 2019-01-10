سويسرا: تغريم مسلم لقوله “الله أكبر” في مكان عام

تعرض شاب مسلم الى التغريم بمئتي دولار لأنه قال الله اكبر في مكان عمومي مدينة شافهاوزن بسويسرا.

وتعود تفاصيل القصة، بحسب ما أودرته “بي بي سي” ، إلى قيام شاب بتحية أقرانه خارج المركز الثقافي التركي في مدينة شافهاوزن في سويسرا، ففوجئ بضابط يرتدي ملابس مدنية يقتاده إلى مركز للشرطة ويخضعه للتفتيش، ثم يغرمه أكثر من مائتي دولار لقوله: “الله أكبر” في مكان عام.

ويقول الشاب إنه كان يحيي أقرانه خارج المركز الثقافي التركي في ، عندما احتجزه ضابط يرتدي ملابس مدنية، واقتيد إلى مركز للشرطة ، ثم تم تفتيشه وتغريمه.

من جهته، أوضح متحدث باسم جماعة مسلمة سويسرية أن التعبير يعتبر عادياً بالنسبة للمسلمين، ولا يمثل مشكلة سوى للغرباء الذين يسمعونها في سياق الإرهاب.