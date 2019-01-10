السجائر الجزائرية تغزو الأسواق الأوروبية بشكل غير قانوني

كشفت دراسة جديدة ان ربع السجائر التي تباع في أوربا (2.4 مليار) بطريقة غير قانونية تأتي من الجزائر، وهو رقم مثير للاستغراب.

الدراسة أعدتها خلية تفكير بريطانية تابعة لمؤسسة رويال يونايتد سيرفيسز، ونشرتها الصحافة الفرنسية اليوم الخميس 10 جانفي.

ووفقا لصحيفة لوموند الفرنسية فإن تدفق السجائر المصنعة بشكل قانوني في الجزائر وتهريبها إلى فرنسا زاد بنسبة 300 بالمئة بين عامي 2012 و 2016 ، الأمر الذي يحرم الميزانيات الفرنسية والأوروبية من أرقام كبيرة من الضرائب، تعد بمليارات الأورو.