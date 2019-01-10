بوعزقي: اللقاحات الخاصة بطاعون المجترات الصغيرة ستصل نهاية الشهر

قال وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي، أن أوّل دفعة من لقاح المجترات الصغيرة سيصل إلى الجزائر نهاية الشهر الجاري.

ويعرف طاعون المجترات الصغيرة انتشارا واسعا، وتسبب في نفوق أزيد من أربعة آلاف وخمسمئة رأس غنم.

بسب غياب التلقيح الناجم عن التأخر الكبير في الكشف عن نتائج التحاليل.

من جهتها رصدت الحكومة غلافا ماليا يقدر بأربعين مليار سنتيم من أجل اقتناء اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة.

فور صدور نتائج التحاليل التي تجرى لتحديد نوع الوباء من طرف أحد المخابر العالمية بفرنسا.