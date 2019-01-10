ثلوج على مرتفعات شرق ووسط البلاد

ستشهد مرتفعات شرق ووسط شرق البلاد التي يتجاوز علوها 900 متر تساقطا للثلوج ابتداء من ليلة اليوم الخميس.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها أن الولايات المعنية هي سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، شمال المسيلة، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و تيزي وزو.

وأوضح نفس المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من اليوم الخميس على الساعة الثالثة صباحا إلى يوم الجمعة على الثالثة صباحا على الأقل. ومن المرتقب أن يصل سمك الثلوج 15 سم طيلة صلاحية النشرية. كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط الثلوج على مرتفعات بعض ولايات وسط البلاد التي يفوق علوها 1000 متر ابتداء من ظهيرة اليوم الخميس وهي بومرداس، البليدة، المدية، تسيمسيلت، عين الدفلى، تيارت، شمال الجلفة وشمال الأغواط. وتمتد صلاحية النشرية من اليوم الخميس في حدود منتصف النهار إلى غاية يوم الجمعة في نفس التوقيت، مع توقعات أن يصل سمك الثلوج إلى 15 سم.

كما أعلنت نفس المصالح عن تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 700 متر ابتداء من ليلة اليوم الخميس. وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق من نهار اليوم، في نشرية أخرى، من تهاطل أمطار تكون أحيانا رعدية بعدد من الولايات الساحلية بوسط وشرق البلاد. وخصت هذه النشرية التي تنتهي صلاحيتها اليوم الخميس في حدود الساعة الثالثة زوالا، ولايات جيجل، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة وعنابة حيث من المتوقع ان تصل كمية الأمطار أو تتجاوز، خلال هذه الفترة، 30 ملم محليا.