“مدافئ الموت” : وزارة التجارة تتبرأ من الإتهامات

تبرأت وزارة التجارة من الإتهامات التي طالتها مؤخرًا عقب تسجيل عدة ضحايا إختناق بالغاز المتسرب من المدافئ المنزلية التي تحولت إلى خطر يُهدّد حياة الجزائريين في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق.

وبهذا الخصوص، قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إن أجهزة التدفئة بالغاز المسوقة عبر السوق الوطنية “مطابقة لشروط السلامة” مشيرًا إلى أن الوفيات المسجلة اختناقًا بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل التنصيب والصيانة.

وإستيقظ الجزائريون يوم الأحد الماضي المصادف لـ 6 جانفي، على وقع خبر وفاة 11 شخصًا إختناقا بغاز أول أكسيد الكربون في ثلاث ولايات من الوطن، هي باتنة، تلمسان والجزائر العاصمة.

وإعتبر النقيب نسيم برناوي رئيس مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن هذه الحصيلة تعد الأثقل المسجلة في يوم واحد بحيث تم تسجيل وفاة 19 شخصا بغاز أحادي الكربون منذ بداية السنة الجارية.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الوزارة خلال عام 2018 قبل عملية تسويق هذه المنتجات في السوق الوطنية أظهرت أنه باستثناء نوعين من الأجهزة، فإن بقية المدافئ “مطابقة لشروط السلامة” طبقًا لما يمليه القرار الوزاري المشترك الموقع في 2016 المحدد لشروط السلامة المتعلقة بأجهزة الغاز المنزلية.

وبخصوص الجهازين الممنوعين من التسويقي يتعلق الأمر بجهاز منتج محليا يفتقر لدليل الاستعمال والصيانة والثاني مستورد تم حجزه على مستوى الموانئ بسبب عدم مطابقته، بحسب المسؤول.

وبلغة الأرقام، قال عبد الرحمان بن هزيل، أن مصالح وزارة التجارة كشفت عن 6 بالمئة من المنتجات غير المطابقة من بين إجمالي المنتجات المراقبة سنة 2017 مقابل نسبة 61 بالمئة سنة 2014 و85 بالمئة سنة 2013.

وفيما يخص المنتجات المستوردة، يتم تلقائيا حجز أجهزة التدفئة غير المطابقة على مستوى الحدود فيما يتم إيقاف الأجهزة المحلية على مستوى وحدات الإنتاج مع إجبار المنتجين المعنيين بضمان مطابقة منتجاتهم قبل تسويقها، يضيف السيد بن هزيل.

إلى ذلك تابع المسؤول:” أن حوادث الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل متعلقة بتنصيب الأجهزة وصيانتها وعدد كبير من مستعملي هذه الأجهزة يلجؤون لأشخاص غير معتمدين يقترحون تنصيب هذه الأجهزة بأسعار منخفضة”.