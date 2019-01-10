"إيفرتون" يحدد سعر ياسين براهيمي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن نادي إيفرتون الإنجليزي يخطط لتقديم عرض بقيمة 9 ملايين يورو، وذلك من أجل إقناع بورتو البرتغالي بالتفريط في نجمه الجزائري ياسين براهيمي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشار موقع "ماكسي فوت" الفرنسي، إلى أن إيفرتون يخطط منذ فترة للحصول على خدمات مهاجم منتخب الجزائر، الذي سيكون متاحا بالمجان في سوق التعاقدات في جوان القادم بانتهاء عقده مع "الدراجاو"، وهو ما قد يدفع بإدارة النادي البرتغالي للموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وارتفعت أسهم براهيمي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث بات محل متابعة من 6 أندية أخرى، إضافة لإيفرتون، وهي: وست هام يونايتد، نيوكاسل يونايتد الإنجليزيان، فضلا عن روما ولاتسيو وميلان الإيطاليين، وأخيرا فنربخشه التركي.

وطوال الأربع سنوات ونصف التي قضاها مع بورتو، شارك الدولي الجزائري في 191 مباراة، أسهم خلالها في 88 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

وتألق براهيمي في المباراة الأخيرة لناديه في الدوري البرتغالي أمام ناسيونال ماديرا بتسجيله ثنائية، رافعا بذلك عدد أهدافه في الموسم الحالي إلى 7 أهداف، فضلا عن مساهمته في 6 أهداف أخرى.