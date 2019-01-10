ثلوج كثيفة مرتقبة على مرتفعات وسط وشرق البلاد

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات بأن تعرف المناطق الوسطى والشرقية للوطن اضطرابا جويا نشيط الفعالية مصحوبا بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 600 متر، إضافة إلى انخفاض محسوس لدرجات الحرارة.

وحذّرت المصالح، حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي للساعات القليلة القادمة، من اضطراب جوي قادم من شرق حوض البحر الأبيض المتوسط، محمّل بهواء بارد قطبي يعمل على التوغل تدريجيا نحو المناطق الشرقية والوسطى للوطن.

وأضافت أن هذا الاضطراب الجوي سيكون في بدايته محمّلا بتساقط للأمطار تكون أحيانا مرفوقة ببرَد، كما تعرف الساعات القليلة القادمة، أي من ليلة الخميس إلى ليلة الجمعة، ثلوجا على المرتفعات التي يتراوح علوها ما بين 600 و700 متر، وهذا نظرا لبرودة الكتلة، حيث تخص هذه الثلوج المناطق الشرقية والوسطى.

وحسب المصدر فإن الثلوج قد تتساقط بالمرتفعات الغربية يوم الجمعة.

من جهة أخرى، ستعرف الأجواء، بداية من اليوم الخميس، أمطارا معتبرة على المناطق المحلية تصل كميتها إلى 40 ملم بكل من بجاية وجيجل وبومرداس، فيما تصل إلى 30 ملم في كل من سكيكدة وعنابة والطارف و20 ملم بكل من الجزائر العاصمة وتيبازة والبويرة.

أما بالنسبة لسمك الثلوج المتوقع، فيقدر بـ 40 ستم بولاية سطيف وبرج بوعريريج وجيجل وتيزي وزو وبجاية وخنشلة، كما سيصل سمكه إلى 30 سم بكل من المدية والبويرة والبليدة وسوق أهراس وباتنة وميلة وقسنطينة وڤالمة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى لظهيرة الخميس والجمعة، فستعرف انخفاضا محسوسا، حيث تتراوح بين 9 و12 درجة على المناطق الوسطى والشرقية في كل من ولاية تيزي وزو وبجاية والجزائر العاصمة وعنابة، أما على المناطق الداخلية فتتراوح بين 4 و6 درجات على غرار كل من باتنة وسطيف قسنطينة وميلة وتبسة.