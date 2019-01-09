بالفيديو.. محرز يُسجل هدف رائع ويمنح تمريرتين سحريتين مع “السيتي”

بصم النجم الدولي الجزائري رياض محرز سهرة اليوم الأربعاء على الهدف التاسع لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

بمناسبة مواجهة “بيرتون ألبيون” التي جرت بملعب “الإتحاد” لحساب ذهاب الدور النصف النهائي لمنافسة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وجاء هدف نجم الخضر في الدقيقة ال83 كما منح تمريرتين حاسمتين لغابريال خيسوس في الدقيقة ال57 ووالكر في الدقيقة ال70.

وإنتهى اللقاء الذي شهد مشاركة صاحل الرجل اليسرى لمدة 90 دقيقة بتسعة أهداف دون رد قبل موقعة العودة.