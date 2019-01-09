الجزائر تتذيل الترتيب السنوي في الديمقراطيات

تحتل الجزائر المركز 126 من بين 167 دولة في الترتيب السنوي للديمقراطيات، الذي أعدته مجموعة الإيكونوميست ، وتم نشره اليوم الاربعاء 9 جانفي.

كما احتلت الجزائر التي وصفت “بنظام استبدادي” المرتبة التاسعة في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، في حين جاءت تونس في المرتبة 63 والمغرب 100، كما تكاد تكون متساوية مع مصر التي احتلت المرتبة (127) بدكتاتورية السيسى.

وفي تفصيل الدراسة، تحصلت الجزائر على 2.58 نقطة في “العملية الانتخابية” ، و 2.21 في “أداء الحكومة” ، و 3.89 في “المشاركة السياسية” ، و 5 في “الثقافة السياسية”، و3.82 على مستوى “الحريات المدنية”.

وفي الدراسة نجد 20 دولة فقط لديها نظام ديمقراطي في العالم، وتأتي في قمة الترتيب النرويج ، (9.87 نقطة) ، أيسلندا (9.58) ، السويد (9.39) ، نيوزيلندا (9،26) ، الدنمارك (9،22) ، كندا (9،15) ، أيرلندا (9،15) ، فنلندا (9،14) ، أستراليا (9،09).

ونجد إيطاليا في المرتبة الثالثة والثلاثين (-11 مكاناً بسبب الحكومة اليمينية المتطرفة) ، وفرنسا “بديمقراطية ناقصة”.