طائرة للجوية الجزائر تعود أدراجها بعد 40 دقيقة من التحليق نحو باريس

علمت الشروق من مصادر مطلعة، ان طائرة للجوية الجزائرية قد عادت أدارجها، مساء الاربعاء، الى مطار هواري بومدين، بعد 40 دقيقة من التحليق نحو العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب المصادر ذاتها، فان عودة الطائرة الى مطار هواري بومدين، كانت بسبب خلل في السرعة (سرعة زائدة )، وكانت من المفروض ،ن تتجه للعاصمة الفرنسية باريس عبر الرحلة رقم 1012.

وتم تعويض الطائرة بأخرى من نوع بوينغ 737-800، لكن الأخيرة تتبين أن بها مشكل على مستوى الرادار، حيث بقيت في مدرج المطار دون أن تقلع.

وتقرر الغاء الرحلة من طرف الجوية الجزائرية، وبرمحتها صبيحة الغد الخميس على الساعة الرابعة و40 دقيقة صباحا.