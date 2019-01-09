إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقا بالغاز في قسنطينة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 3 أفراد من عائلة واحدة جراء إختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون في قسنطينة.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمت بحي الموظفين بالقرب من الجامعة المركزية أين تم إنقاذ 3 أفراد تعرضوا للإختناق من الغاز المنبعث من مدفأة المنزل.

واضاف المصدر أن الضحايا أعمارهم تتراوح مابين 18 شهرا الى 34 سنة كان لهم صعوبة في التنفس وكانو يعانون من دوار وقيء.

اين قدمت لهم الاسعافات الاولية من طرف الحماية المدنية وتم نقلهم الى المستشفى الجامعي ابن باديس