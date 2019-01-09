روبوتات الخدمات الذكية تحدّد اتجاها مثيرا جديدا لشركة إل جي

ستقوم شركة إل جي الكترونيكس، خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2019 ، بتقديم اصدار محدث لروبوتها القابل للارتداء CLOi SuitBot إلى جانب مجموعة من روبوتات الخدمات المحسّنة التي اقترب موعد تسويقها. ويدعم جهاز الروبوت القابل للارتداء CLOi SuitBot الجزء السفلي للجسم لتقليل الضغط عند الرفع والانحناء بينما تقوم روبوتات الخدمات المحسنة كلوي، وهي الروبوت الحامل PorterBot و الروبوت الخادم ServeBot والروبوت الناقل CartBot، بإبراز قدراتها المتقدّمة بشكل أكبر والتي أصبحت ممكنة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة والمتقدمة في مجال الروبوتات.

وفي البداية، تمّ الكشف عن الروبوت القابل للارتداء CLOi SuitBotالمحدّث خلال الخريف الماضي في برلين، وهو يعمل على دعم الخصر والزيادة من قوة عضلات المستخدم لتقليل مخاطر الإصابة والإرهاق عند أداء المهام الجسدية مثل رفع وخفض الأحمال الثقيلة. كما أنّ الروبوت SuitBot يزيد من مرونة المستخدم من خلال تمكينه من التمديد بزاوية قدرها 50 درجة وفتحة خصر بمقدار 90 درجة وتبدأ هذه العملية عندما ينحني مرتديه بزاوية تبلغ 65 درجة، ثم تتوقّف عند الوقوف في وضع مستقيم. ويعمل الروبوت القابل للارتداء لمدة أربع ساعات باستخدام شحنة واحدة ويعاد شحنه خلال ساعة واحدة فقط.

وقد تم عرض هذا الروبوت لأول مرة على الجمهور خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2018، وتم تصميم الروبوت الحامل PorterBot، و الروبوت الخادم ServeBot، و الروبوت الناقل CartBot لبعض البيئات الخاصة مثل المطارات، والفنادق، والسوبر ماركت ومراكز التسوق لمساعدة العملاء ونقل الأمتعة وتوصيل الوجبات وحمل المشتريات. وتم تحديث روبوتات كلوي الجديدة للخدمات من إل جي بواسطة نظام ملاحة مستقل أكثر تقدمًا بالإضافة إلى اتصال محسّن للسماح بالتواصل مع آليات مثل المصاعد والأبواب الأوتوماتيكية. وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تعمل روبوتات كلوي من إل جي على تحليل أنماط استخدام العملاء للتعلم المستمر وتحسين الأداء. وقد تم تجهيز روبوتات كلوي من إل جي بشاشات اللمس والتعرف على الصوت لتسهيل التفاعل الطبيعي مع العملاء، ويمكنها التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا مثل الإجابة عن الأسئلة والقيام بعمليات الدفع. وتم تصميم هذه الروبوتات الذكية للعمل بشكل مستقل، والانتقال إلى محطة الشحن عند انخفاض مستوى الطاقة، والعودة إلى الخدمة بمجرد إعادة شحنها بالكامل وأداء التشخيص الذاتي اليومي والتقارير التلقائية.

وأفاد السيد روه جين سيو، نائب الرئيس ورئيس وحدة الأعمال التجارية الخاصة بالروبوتات في شركة إل جي أنّ " التقدم الذي أحرزته تشكيلة روبوتاتنا الكاملة يبرز التزامنا بتقديم حل آلي للعالم الحقيقي في المستقبل القريب جدًا". وأضاف: "بفضل قدرتها على تحليل وفهم البيئة المحيطة، تعتبر روبوتات كلوي للخدمات من إل جي تتويجا لاستثمارات كبيرة في مجال التشغيل الآلي والبحث في مجال الذكاء الاصطناعي".