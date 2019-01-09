معايير جديدة من أجل المزيد من الراحة اثناء غسل الملابس

اكتشف الجيل الجديد للغسالات الصغيرة المضمّنة داخل القاعدة والحلول الأذكى للغسالات ذات التحميل الأمامي ومجفّفات الملابس خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (ESC) 2019

ستسجّل الغسالة ومجففة الملابس ذات القدرة الكبيرة المزودة بنظام الغسيل المزدوج من إل جي الحائزة على جائزة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (ESC)2019 للابتكار، أوّل ظهور لها في لاس فيغاس وذلك خلال الشهر المقبل. ويمكّن النظام الكامل للغسالة فائقة السعة، والغسالة الصغيرة المريحة الثانية ™ SideKick المضمّنة داخل قاعدة الغسالة الأساسية و المجفّف ذو المضخّة عاكسة الحرارة Inverter Heat Pump ™ من غسل حملين في وقت واحد بينما تقوم دورة ثالثة بعملية التجفيف بلطف في درجة حرارة منخفضة. ويتضمن حل الغسيل الثوري من إل جي امكانية الاتصال بالواي فاي وبتقنية الذكاء الاصطناعي ®SmartThinQ، وذلك من أجل تعزيز راحة المستخدم عن طريق جعل الغسيل، والمنزل، أكثر ذكاء.

تتميز الغسالة ومجففة الملابس ذات السعة الكبيرة الجديدة بمحمل أمامي من طراز LG TWINWash مقاس 27 بوصة ومجفف مزوّد بمضخّة عاكسة للحرارة Inverter Heat Pump™ قادر على تقديم المزيد من الفوائد للمستخدم. وبينما تعالج الغسالة الرئيسية الأحمال الكبيرة، فإن وحدة الغسالة الصغيرة الثانية SideKick الموجودة تحتها تعتبر مثالية للأحمال الأصغر أو الملابس الأكثر رقة التي تتطلب تعاملا ألطف. وبفضل زيادة السعة وقدرة الغسل المتزامنة، تعتبر آلة الغسيل ذات نظام الغسيل المزدوج توين ووش مثالية للعائلات الكبيرة، وهي قادرة على استيعاب لحاف كبير الحجم ومجموعة كاملة من أغطية الفراش بسهولة في نفس الوقت.

وتستطيع هذه الغسالة المتطورة تقديم غسيل أنظف في وقت أقل بفضل تقنيات إل جي المتطورة مثل دورة الغسيل السريع TurboWash ™ 360 ° التي تجمع بين خمس رشاشات مياه قوية و 6 تحركاتMotion ™ للسماح للماء بالتوغل في الأقمشة. أما المضخة الحرارية المزدوجة ذات المجفف الجديد فيعني استخدامها توفير المزيد من الطاقة من خلال الاعتماد على درجة حرارة أقلّ أثناء التجفيف، وهو ما يضمن الحفاظ على الملابس لفترة أطول وتقلّصها بدرجة أقلّ. وعلاوة على ذلك، يحافظ مكثف التنظيف التلقائي على بقاء المكثف خاليًا من الوبر والمخلفات لتحسين دوران الهواء، مما يوفر على أصحاب المنازل أعمالًا روتينية ويضمن نتائج تجفيف فائقة.

وبفضل تجهيزها بإمكانية الاتصال بالواي فاي وبتقنية الذكاء الاصطناعي ®SmartThinQ، فإنّ الغسالة ومجففة الملابس ذات نظام الغسيل المزدوج متوافقة مع مساعد غوغل و أمازون أليكسا Amazon Alexa، مما يتيح للمستخدم تشغيل الآلات أو إيقافها، تشغيل الحمل أو إيقافه مؤقتًا، مراقبة مراحل الدورة والمزيد من الخدمات وذلك باستخدام الأوامر الصوتية و تطبيق الهاتف الذكي. وتعمل وظيفة المجفف الذكيّ المزدوج على التخلص من الحاجة إلى اختيار دورة التجفيف يدويًا نظرًا لأن تقنية إل جي الذكية تقترح الإعداد الأمثل.

وصرّح سونغ داي هيون، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية و أجهزة تصفية الهواء: "بعد عرضها لأوّل مرّة عام 2015، أثبتت آلة الغسيل ذات النظام المزدوج قدرة إل جي على الابتكار المستمرّ في مجال خدمات الغسيل المتطوّرة من أجل توفير المزيد من الراحة". وأضاف: "من خلال تعزيز تقنياتنا الأساسية باستمرار، سنستمر في تقديم منتجات ذكية تجعل الحياة أسهل".

وسوف تكون آلة الغسيل ذات النظام المزدوج ودورة الغسيل السريع TurboWash ™ 360 ° والمجفف المزوّد بمضخّة عاكسة للحرارة Inverter Heat Pump™ متاحة في طراز أسود فولاذي لتضيف المزيد من الامتياز والفخامة لأي منزل. وبإمكانك مشاهدة هذه المنتجات ومنتجات الغسيل المتطورة الأخرى من إل جي خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (ESC)2019 من 8 إلى 11 جانفي في الجناح رقم 11100 #في مركز المؤتمرات بلاس فيجاس.