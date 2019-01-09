إعلامي جزائري يُبعد محرز من استفتاء “الكاف”!

خرج اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز من دائرة التصنيفات، في استفتاء لِإعلامي جزائريّ منحت له “الكاف” حق الإدلاء بِصوته في سباق جائزة أحسن كرويّ إفريقي لِعام 2018.

وأدرجت “الكاف” الإعلامي الجزائري “المُخضرم” عبد القادر برجة، ضمن قائمة خبراء هذه المهنة، المعنيين بِالإستفتاء، الذي كشفت عن نتائجه مساء الثلاثاء، خلال حفل نظّمته بِالعاصمة السنيغالية داكار. وأسفرت عن احتفاظ المصري محمد صلاح بِالمكافأة.

ومنح عبد القادر برجة صوته للمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وصنّف زميله في فريق “الشياطين الحمر” صانع الألعاب السنيغالي ساديو ماني ثانيا، وجاء التونسي أنيس بدري مهاجم الفريق المحلي الترجي الرياضي ثالثا، وشغل الغابوني بيير إيميريك أوباميونغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني المركز الرابع، وتموقع خامسا المصري وليد سليمان صانع ألعاب الفريق المحلي الأهلي.

للإشارة، فإن عبد القادر برجة كان يرأس مكتب الإعلام التابع للفاف، في عهدة الرئيس السابق محمد روراوة.

أمّا عند فئة لجنة التنمية والتطوير التابعة لـ “الكاف”، فقد أدرج التقني توفيق قريشي اللاعب رياض محرز ثالثا، نظير منحه المركز الأوّل للمصري محمد صلاح، والرتبة الثانية لِزميله ساديو ماني، وجاء رابعا السنيغالي خاليدو كوليبالي مدافلع نابولي الإيطالي، وتموقع خامسا النيجيري أليكس إيووبي جناح أرسنال الإنجليزي.

وكان توفيق قريشي يشغل منصب المدير الفني الوطني، في عهدة الرئيس السابق للفاف محمد روراوة.