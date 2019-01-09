هكذا صوّت بلماضي في استفتاء “الكاف”

منح الناخب الوطني جمال بلماضي صوته للاعبه رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، في استفتاء “الكاف” لِجائزة أحسن كرويّ إفريقيّ لِعام 2018.

وكشفت “الكاف” عن نتائج الإستفتاء مساء الثلاثاء، خلال حفل نظّمته بِالعاصمة السنيغالية داكار. وأسفرت عن احتفاظ المصري محمد صلاح بِالمكافأة.

وأدرج الناخب الوطني بلماضي لاعبه رياض محرز في المركز الأوّل، مقابل الرتبة الثانية للمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمركز الثالث للسنيغالي ساديو ماني صانع ألعاب فريق “الشياطين الحمر”، والرتبة الرابعة للنيجيري أليكس إيووبي جناح أرسنال الإنجليزي، والمركز الخامس للمغربي مهدي بن عطية مدافع جوفانتوس الإيطالي.

أمّا قائد المنتخب الوطني الجزائري، فقد امتنع عن التصويت. عِلما أن “الإنتخاب” ليس إجباريا.

ويُشارك في استفتاء جائزة “الكاف” لِأحسن لاعب إفريقي، كلّ من: أعضاء لجنة التنمية والتطوير التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومدربو المنتخبات الوطنية رفقة لاعبيهم الذين يحملون شارة القائد. فضلا عن خليط من خبراء الإعلام وأساطير اللعبة ومدربي الأندية التي بلغت ربع نهائي رابطة الأبطال وكأس الكونفيدرالية في النسخة الماضية.