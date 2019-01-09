أربعة صحافيين بجريدة “الشروق اليومي” يُضربون عن الطعام

دخل أربعة صحافيين من جريدة “الشروق اليومي” في إضراب عن الطعام، بسبب ما وصفوه بـ “تعسف الإدارة” ضدهم، وإصدارها لقرار يمنعهم من دخول مقر الجريدة الواقع بدار الصحافة “عبد القادر سفير” ببلدية القبة، وكذا تبليغ العناصر المعنية بقرار الفصل النهائي عن العمل.

وجاء في بيان حمل توقيع كل من رضا ملاح وسعيد باتول بالإضافة إلى بشير زمري ويونس أوبعيش، أن “الإضراب عن الطعام الذي باشرناه منذ 8 جانفي 2019، هو دفاع عن الكرامة ورسالة تنديد منا ردًا على الإجراءات التعسفية والقرارات اللاأخلاقية والإنسانية واللاقانونية”.

وأحصى أصحاب البيان ما أسموه بجملة “الإجراءات التعسفية الممارسة ضدهم منذ تاريخ 21 نوفمبر الفارط مع التماطل في تسديد الأجور المتأخرة لثلاثة أشهر كاملة، موازاة مع إتخاذ قرارات ترقية وتحويل نحو ولايات بعيدة، والرفض التام للتكفل بمصاريف النقل والإيواء وتوفير وسائل العمل بها، وتسوية الأجور العالقة”.

وأوضح هؤلاء “نحن على يقين أننا تعرضنا للممارسات المذكورة فقط لأننا طالبنا بصب رواتبنا المتأخرة”، ويُشير البيان هنا إلى الوقفة الإحتجاجية التي شنها عمال جريدة الشروق قبل أشهر للمطالبة بلقاء مدير مجمع الشروق علي فوضيل، ومصارحتهم بوضع الجريدة التي تعاني من ضائقة مالية، عطلت صب أجور العمال لثلاثة أشهر كاملة.

وإعتبر الصحفيون المحتجون أنهم “يحوزون كافة القرائن والأدلة التي تثبت وجود نوايا إنتقامية من طرف إدارة مؤسسة الشروق ضد خمسة صحفيين والسعي لتشريدهم” مشيرين إلى أن ذلك ” تأكد من خلال حرمانهم من كافة الحقوق المكفولة قانونًا، وهي شهادات عمل وأمر بمهمة ومحاضر تعيين تحدد مهامهم وصلاحياتهم سعيًا منهم ( الإدارة) لإرغامنا على الإستقالة أو ترك مناصب عملنا”.

وندّد أصحاب البيان وإستنكروا “حملة المضايقات والاستفزازات والتعسف الممارس في حقهم فضلًا عن التجاوزات والخروقات القانونية المتعمدة من طرف إدارة مؤسسة الشروق للاعلام والنشر في تعد صارخ على قوانين الجمهورية”، مبرزين” يُعد هذا التصرف فعل خطير ومؤسف، يبرز حال الصحافة في بلادنا من هضم للحقوق وانتهاك لكرامة الصحفي”.

وأشار هؤلاء إلى أن “ما بدر من طرف مؤسسة الشروق من خروقات قانونية وحرمان الصحفيين من الأجور وإجبارهم على التنقل إلى ولايات بعيدة دون الحصول على مصاريف الإيواء والتنقل وحتى توفير مقرات مكاتب ومنعهم من دخول مقر الجريدة إنتقامًا منهم لمطالبتهم بحق مشروع في الراتب إجراء غير أخلاقي ولا قانوني”.

وتساءل نفس المصدر:” هل يعقل أن تدافع المؤسسة عن صحفيين سجنوا في الفترة الأخيرة بسبب أراءهم وكتاباتهم بحجة الدفاع عن حرية التعبير وحرمة الصحفي و”تتفن” بالمقابل في قمع صحافيين لأنهم ببساطة طالبوا بأبسط حقوقهم المهنة داخل المؤسسة”؟.

يشار إلى أن علي فضيل، المدير العام لمؤسسة “الشروق” للإعلام والنشر، تحدث قبل أيام عن الأزمة المالية التي يواجهها مجمعه الإعلامي، وقال إن الأخير” تعرض لـمؤامرة خطيرة سنة 2018، حاكت خيوطها جهات إعلامية وفنية حاقدة وحاسدة لم يعجبها النجاح والريادة “الشروقية” على المستوى الوطني والمغاربي” على حد وصفه.

لكن علي فوضيل، لم يتطرق في حديثه الذي بثته قناة ” الشروق”، لم يذكر الجهات الحاقدة التي حاولت تكسير المجمع، كما لم يتطرق إلى مصير مجمعه الإعلامي ولا حتى إلى مئات العمال العاملين به.