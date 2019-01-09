السفير المصري بالجزائر يعد بتسهيل تنقل أنصار الخضر إلى مصر

وعد السفير المصري بالجزائر، أيمن مشرفة، بمنح المناصرين الجزائريين تسهيلات خاصة للحصول على تأشيرات دخول التراب المصري، من أجل تشجيع المنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بين جوان وجويلية القادمين بمصر.

وحثّ سفير جمهورية مصر في الجزائر، الجزائريين على التنقل بقوة إلى مصر من أجل تشجيع منتخبهم الوطني، وكذا القيام بالسياحة والاستجمام في المعالم السياحية الكثيرة التي تزخر بها مصر.

وقال أيمن مشرفة في حوار لقناة البلاد” نرحب بالإخوة الجزائريين في بلدهم الثاني مصر، هناك استعدادات مهمة وهامة لاستقبال المشجعين الجزائريين، وأحثهم على الذهاب قبل المباراة من أجل السياحة في الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية”

وأضاف السفير المصري أنه يتطلع لمنح 100ألف تأشيرة هذه السنة للجزائريين.وقال: “أعطينا 41 ألف تأشيرة سياحية وطموحي أن أصل فوق 100 ألف هذا العام، وزارة الخارجية والشباب سيكون لدينا الاستعدادات والآليات لانتقال المشجعين ليس فقط الجزائريين بل الأفارقة أيضا، هناك لجان ستجتمع وتحدد الآليات لتسهيل المشاركة في هذا الحدث القاري”.

يشار إلى أن تصريحات السفير المصري جاءت عقب فوز مصر بشرف تنظيم الطبعة الـ32 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعد أن تم سحب هذه البطولة من الكاميرون بسبب تأخر الأشغال في الهياكل المخصصة لاحتضان المباريات وتم تعويض الأخيرة بإعطائها تنظيم كأس إفريقيا 2021، علما أن هذه الدور ستقام بـ24 منتخبا ليس بـ16 منتخبا مثل الدورات السابقة وهو ما يتطلب بلد جاهز من ناحية الامكانيات وخاصة المرافق من ملاعب وفنادق.