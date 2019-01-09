الجزائر على موعد مع خسوف كلي قبل نهاية جانفي الجاري

ستكون الجزائر على غرار باقي بلدان العالم، على موعد مع خسوف كلي للقمر فجر الاثنين 21 جانفي الجاري، ويدوم هذا الخسوف في كل مراحله حوالي 6 ساعات و12 دقيقة، إذ يعتبر الأول لسنة 2019، حيث يمكن للجزائريين رؤيته عبر التراب الوطني وتؤكد الحسابات الفلكية، لجمعية ابن الهيثم للعلوم والفلك، بعين فكرون ولاية أم البواقي، أن هذا الخسوف الكلي للقمر ستشهده الجزائر في كافة مراحله، وعبر كل ولاياتها، ويمكن التمتع به بالعين المجردة، في الرابعة وواحد وأربعين دقيقة فجرا، كخسوف كلي وكخسوف جزئي في الثالثة وثلاث وثلاثين دقيقة، وكأقصى خسوف في السادسة واثنتا عشرة دقيقة بتوقيت الجزائر.

كما أوضحت الجمعية أن خسوف القمر الكلي، هو الأول مع بداية السنة الجديدة، وهو أيضا أول بدر لـ2019، يبدأ عند الساعة الثانية وست وثلاثين دقيقة بالتوقيت العالمي، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر جمادى الأول 1440عند الساعة الثالثة عشر واثنتا عشرة دقيقة، بالتوقيت العالمي. يمكن رؤيته في كل مناطق العالم.

وسيبدأ الخسوف على مستوى الكرة الأرضية في التوقيت نفسه، لكن مع اختلاف المناطق الزمنية، ويقول رئيس الجمعية حسب بيان له تلقت الشروق نسخة منه، إن القمر سيكون غارقا كليا في منطقة ظل الأرض، هذا الظل الذي سيغطي سطح القمر بـ120درجة، ويتوقع حسبه، أن يكون القمر عند الخسوف الكلي احمر برتقالي، أشبه بخسوف 2018، وسينتهي هذا الخسوف الكلي، في حدود السادسة وثلاث وأربعين دقيقة، وخروج القمر من ظل الأرض عند الساعة السابعة وخمسين دقيقة بتوقيت الجزائر، على أن يكون الخسوف القادم يوم 16 جويلية 2019.