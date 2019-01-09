ثلوج كثيفة منتظرة في 25 ولاية عبر الوطن

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية ، اليوم الأربعاء ، من تساقط كمية معتبرة من الثلوج على المرتفعات التي تتجاوز 900 و 1000 متر ، وهذا بداية من نهار الخميس في 25 ولاية عبر الوطن، فيما ينتظر تساقط الثلوج على مرتفعات أدنى قد تصل إلى 700 مترا بداية من ليلة الخميس .

وحسب ماجاء في النشرية الجوية ، يتوقع تساقط كثيف للثلوج بداية من هذا الخميس في حدود الساعة 03:00 صباحا ، بحيث تصل كميتها على مرتفعات 900 مترا بمناطق شرق ووسط شرق البلاد إلى 15 سم.

ويتعلق الأمر بالولايات التالية: سوق اهراس ، قالمة ، قسنطينة، ميلة ، سطيف ، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة ، تبسة ، أم البواقي، شمال المسيلة ، البويرة ، بجاية ، جيجل، سكيكدة ، عنابة ، وتيزي وزو ، وهذا إلى غاية نهاية فترة صلاحية النشرية يوم الجمعة على الساعة 03:00 صباحا.

وحسب ذات النشرية ، ينتظر كذلك تسجيل تساقط للثلوج على مرتفعات 1000 مترا بمناطق وسط البلاد ، بداية من يوم الخميس على الساعة 12:00 ظهرا ، حيث يتوقع أن تصل كمية الثلوج المتساقطة إلى 15 سم بالولايات التالية: بومرداس، البليدة، المدية ، تيسمسيلت ، عين الدفلى، تيارت، شمال الجلفة ، وشمال الأغواط، وهذا إلى غاية نهاية صلاحية النشرية يوم الجمعة على الساعة 12:00 ظهرا.

كما سيكون سكان المرتفعات التي تتجاوز 700 مترا على موعد مع الثلوج بداية من أمسية الخميس ، حسب مصالح الأرصاد الجوية.