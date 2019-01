بالصور: 12 سببا يجعلك تتشوق لزيارة منطقة القبائل

خطرعلى الموقع السياحي discover Algéria فكرة طيبة تتمثل في تلخيص 12 سبب لزيارة منطقة القبائل

عمد الموقع مدعما بالصور على إنصاف منطقة القبائل من حيث جمالها وإنفرادها الطبيعي مشيرا إلى أن المنطقة وجهة مثالية للأشخاص الذين يبحثون عن البساطة والاسترخاء.

La Kabylie est l’une des régions d’Algérie à haut potentiel touristique

La Kabylie est remplie de Beauté, de culture et d’histoire

C’est une destination idéale pour les personnes qui sont à la recherche d’ambiance simple et détendue

Nous vous apportons 13 bonnes raisons de voyager en Kabylie , si vous ne l’avez pas encore fait

1- القرى القبائلية (الجمهوريات الصغيرة)

القرية القبائلية، هذه الجوهرة التي تطفو على جبال رائعة لا تزال لغزا للفك

Les petites républiques

les villages kabyles Le village kabyle, ce bijou perché sur des montagnes exquises, est encore une énigme à décrypter

2- الحديقة الوطنية لجرجرة

مسجلة ضمن المحميات العالمية للمحيط الحيوي باليونسكو، تعتبر حضيرة جرجرة من أجمل الحدائق و المحميات في الجزائر فجبل جرجرة مثلا هو موطن 112 صنف حيواني منها الضباع المخططة التي هي موطنها الوحيد

وهناك أيضا هاوية النمر، أعمق هاوية إفريقياً مع 1170 متر

Le parc national du Djurdjura

Inscrit comme réserve de biosphère par l'UNESCO, le parc national du Djurdjura est l'un des plus beaux parcs d'Algérie

La montagne du Djurdjura est le foyer de 112 espèces dont l'hyène rayée qui y trouve son seul habitat.Vous y trouverez aussi le gouffre du léopard,le plus profond gouffre d'Afrique avec ses 1 170 mètres de dénivelé

3- الشواطىء

في منطقة القبائل لايكون الزائر المستكشف للمناطق الداخلية بعيد أبدا عن البحر

Les plages

!Même si vous êtes en train d’explorer activement l’intérieur montagneux de la Kabylie, vous n’êtes jamais loin de la mer







4- تراث امازيغي عريق

التقاليد والثقافة قائمة منذ فجر التاريخ

Des traditions millénaires et Une culture ancestrale

Des traditions sèculaires et une culture qui subsistent depuis la nuit des temps

5- الحديقة الوطنية لقوراية

تستقبل الحديقة حوالي 1.2 مليون زائر سنويا . وهي تقع على الساحل الشرقي من منطقة القبائل في ولاية بجاية ، أين يتنوع الغطاء النباتي و الحيواني مثل القرد الجبلي الخاص بشمال إفريقيا الذي نجده أيظا بجبال شفة و الشريعة وجيجل و ابن آوى الذهبي الذي يعيش في غابات الحديقة، تم تصنيف الحديقة ضمن محميات المحيط الحيوي من قبل اليونسكو في عام 2004 .

Le parc national de Gouraya

Le parc national de Gouraya accueille environ 1 200 000 visiteurs par an. Il est situé sur la côte orientale de la Kabylie dans la wilaya de Bejaia

La flore et la faune y sont variées dont le macaque berbère et le chacal doré qui vivent dans les forêts du parc. Le parc a été classé réserve de biosphère par l’UNESCO en 2004

6- المجوهرات القبائلية الأصيلة

الجواهر القبائلية حاملة لمعاني روحية و تاريخية معبرة لمن يعرف فك تصاميمها ،معروفة بألوانها الزاهية وتحظى بتقدير من قبل أي شخص يكتشفها وتفظي على المرأة التي تلبسها جمالا وسحرا خاصا

Les bijoux authentiques de Kabylie

Le bijou porteur d'âme et d'histoire. Les bijoux de Kabylie sont connus pour leurs couleurs vives et leur raffinement.Ils sont appréciés par toute personne ayant eu la chance de les découvrir de se les procurer et de les porter

Ils donnent à la femme une beauté particulière et magique

7- ياكوران

جنة فوق الأرض لمحبي الطبيعة والهواء النقي في بيئة خلابة وهادئة

Yakouren

C'est un éden pour les amoureux de la nature en quête d'une bonne bouffée d'oxygène

8- المدن الساحلية

في جميع أنحاء الساحل القبائلي ، نجد مدن ساحرة حيث يمكننا التمتع بنسيم البحر والأسماك الطازجة

Les villes balnèaires

!Tout au long de la côte kabyle , on trouve des villes enchanteresses où on profite de la brise de mer et du poisson frais

9- المعالم الأثرية

أثار لا زالت تعايش الحضارات الماضية وكأنها لم تندثر بعد

Les sites archéologiques

Les traces encore vivantes de civilisations passées



10- مدينة تيكزيرت

المدينة الساحلية التي تجذب المزيد و المزيد من السياح كل عام

Tigzirt

La coquette ville côtière attire de plus en plus de touristes

11- عجائب الدنيا الطبيعية

هنا يمكنك التمتع بجمال المناظر و تسبيح خالقها

Les merveilles naturelles

Vous pourrez apprécier les panoramas qui s’offrent à vos yeux et vous rendre compte de la diversité des paysages naturels

12- مرتفعات شاهقة تشعرك بالدوار

هنا مكان مفضل لأولئك المدمنين على الاحاسيس القوية

!Des hauteurs à vous donner le vertige

!Voici la favorite de ceux qui aiment les sensations fortes.En tout cas , c’est moin risqué d’être parachuté







