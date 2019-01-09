خلدون مبارك يصف محرز "بالمثل الأعلى "



أدلى رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي خلدون مبارك، بتصريح للإعلامية الجزائرية ليلى بن فرحات زوال اليوم الأربعاء بدبي لحضور حفل جائزة الإبداع الرياضي، تحدث فيه عن النجم الجزائري رياض محرز، والذي وصفه بالمثل الأعلى، وعلى كل الجزائريين أن يقتدوا بهذا اللاعب الكبير.

بحيث صرح قائلا:" خدوا مخرز كمثل أعلى، لأنه نجم كبير ونأمل أن يقدم مستويات كبيرة مع الفريق في القادم القريب ".

كما وجه شكره للشعب الجزائري قائلا:" يجب أن نشكر الشعب الجزائري، على مساندته لمان سيتي ".