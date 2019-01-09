60 منتوجا فلاحيا قابل للتوسيم بالجزائر



أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري وتربية المائيات، عبد القادر بوعزغي اليوم الأربعاء بالجزائر أنه تم إحصاء على المستوى الوطني أكثر من 60 منتوج فلاحي قابل للتوسيم وذلك بهدف إعطائها قيمة مضافة وتنافسية على مستوى الأسواق الخارجية.

وأضاف بوعزغي خلال افتتاحه برفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد لفعاليات الطبعة الـ9 لمعرض "السوق الكبير" للمنتجات الفلاحية المحلية الأصيلة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة "يناير 2969" أنه تم من قبل توسيم والاعتراف بجودة منتجين فلاحيين وهما التين المجفف لبني معوش (بجاية) وتمور "دقلة نور" لطولقا (بسكرة) وأن القطاع سيعمل على تثمين وتوسيم اكبر عدد من المنتجات الفلاحية من اجل حمايتها و إعطائها القيمة المضافة التي تستحقها.

وأشار الوزير خلال هذه التظاهرة التي نظمت بالمزرعة البيداغوجية بزرالدة في العاصمة (تستمر لغاية 12 يناير المقبل) أنه سيتم قريبا توسيم منتوج محلي ثالث وهو زيتون "سيق" وذلك لفتح الطريق أمامه من أجل للتصدير نحو الخارج.

أوضح أنه تم إنشاء لجنة على مستوى القطاع تعمل على المستوى الوطني بمعية جمعيات فلاحية محلية من اجل تثمين و توسيم المنتجات الفلاحية في كل منطقة من مناطق الوطن.

كما تعمل هذه اللجنة الوطنية بمعية الجمعيات الفلاحية المحلية على إعادة إحياء الفضاء الريفي الذي أصبح يزخر بمنتوجات فلاحية متنوعة يمارسها أبناء كل منطقة، يقول الوزير.