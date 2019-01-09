وداعا لـ "الرادار" .. الشرطة تتعزز بنظام speedo لمراقبة سرعة السيارات!

تعززت وحدات الأمن الوطني في العاصمة، بتقنية جديدة وهي نظام speedo الذي يتضمن دمج الحوامات بكاميرات مراقبة لقياس سرعة مختلف المركبات بشكل دقيق وبدون أخطاء.

هذه الخدمة هي نتاج 8 سنوات من الخبرة، وتأتي لتوعية المواطن بخطورة زيادة السرعة والحد من نسب حوادث المرور.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الخدمة الجديدة speedoهي الأولى من نوعها في الجزائر، وتعتبر طفرة نوعية في مجال معاينة المخالفات المرورية ذات الصلة بتجاوز السرعات المحدودة.