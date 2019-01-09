أحمد أحمد يتعامل بالعنصرية ولون البشرة مع الجزائريين !

شهدت عملية التصويت على البلد المنظم لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019، بالعاصمة السينغالية داكار، تلاسن رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، مع أحد الإعلاميين الجزائريين.

ووجه الصحفي الجزائري سؤالا بريئا لرئيس الكاف، حول قدرة البلدان الإفريقية تنظيم منافسات الكان بـ24 منتخب بالرغم من نقص الإمكانيات.

وكان الرد من طرف رئيس الكاف قاسيا على الصحفي الجزائري الذي قال: “يجب أن تحترموننا قليلا فنحن أفارقة مثلكم” ما جعل الصحفي يرد ” حتى أنا إفريقي من الجزائر”.

وكان رئيس الكاف قد تلاسن من قبل مع عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول على هامش كأس أمم إفريقيا للسيدات التي أقيمت في غانا شهر نوفمبر من العام الماضي، بسبب غياب التمثيل الجزائري في اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات.

كما سبق وأن تعرض الناخب الوطني جمال بلماضي، لنفس الموقف الحرج مع أحد الصحفيين الطوغوليين بعد نهاية المباراة التي فاز بها المنتخب الوطني برباعية كاملة أمام رفقاء أديبايور، وذلك بسبب إستعمال المدرب الوطني عبارة إفريقيا وهو ما رفضه الصحفي جملة وتفصيلا.