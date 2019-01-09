الجزائر تشتري 550 ألف طن من القمح في مناقصة بأوروبا

قال تجار أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى حوالي 550 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة أُغلقت يوم أمس الثلاثاء.بحسب ما كشفت عنه وكالة رويترز.

وأضافوا أن "السعر بلغ 261.50 و262 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. والمنشأ خياري".

وأشار "رويترز'' أن الديوان الجزائري المهني للحبوب لا ينشر تفاصيل مناقصات الحبوب التي يطرحها والنتائج المقدمة من التجار تقديرية.

هذا وطلبت الجزائر شحن القمح على فترتين، الأولى ما بين 16-28 فيفري المقبل، والثانية ما بين 1-15 مارس المقبل.ويمكن تحميل مناشئ أمريكا الجنوبية قبل ذلك بين 1-15 فيفري و16-28 فيفري.يضيف ذات المصدر

لللإشارة فإن الجزائر كانت قد رفضت مؤخرا شحنة قمح من الأرجنتين بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة التعاقدية.وفقا لما كشفته غرفة صناعة القمح الأرجنتينية