عودة الأمطار والثلوج بداية من اليوم

تشهد عدة ولايات من الوطن بداية من اليوم الأربعاء عودة الأمطار والثلوج إلى بعض المرتفعات مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت المكلفة بالإعلام بديوان الأرصاد الجوية هوارية بن رقطة للإذاعة الجزائرية أن ظهيرة الأربعاء ستشهد اضطرابا جويا يصحبه سقوط زخات من المطر على أن تزداد حدتها ليلة الأربعاء إلى الخميس، فيما ستشهد المرتفعات الداخلية الشرقية والوسطى الشرقية، التي يتجاوز علوها 800 متر، ابتداءً من ظهيرة الخميس، اضطرابا جويا، يصحبه تساقط الثلوج.

وأضافت أن تساقط الثلوج سيكون على ارتفاع 1000 متر، ابتداءً من مساء يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض ما بين 8 إلى 12 درجة مئوية على المناطق الساحلية، فيما تنخفض إلى درجتين وحتى ست درجات كحد أقصى على المرتفعات الشرقية و الأوراس أيضا.