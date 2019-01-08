قناة تلفزيونية صينية تعد فيلما وثائقيا حول الوجهة السياحية للجزائر



يقوم فريق اعلامي تابع للقناة التلفزيونية الصينية (CCTV4) بإنتاج فيلم وثائقي حول السياحة بالجزائر يهدف للترويج لوجهة الجزائر خاصة لدى السياح الصينيين, حسب ما أفادت به يوم الأحد وزارة السياحة والصناعة التقليدية في بيان لها.

وأكد ذات البيان أن هذا الفريق الصحفي الصيني الذي يتواجد بالجزائر منذ 27 ديسمبر المنصرم الى غاية 10 يناير الحالي، يعمل حاليا على “إنتاج فيلم وثائقي حول أهم المسارات السياحية التي تتوفر عليها الجزائر لتشجيع السياح من الصين على زيارتها واكتشاف مواقعها السياحية وتنوعها الثقافي، خاصة وأن البلدين تربطهما في هذا المجال مذكرة تفاهم تسهل تنقل أفواج السياح الصينيين إلى الجزائر” .

و سيزور هذا الفريق الصحفي خلال تواجده بالجزائر “، عدة مواقع سياحية بكل من ولايات الجزائر وتيبازة وعيد الدفلى و كذا أدرار”, يضيف ذات البيان, موضحا أن الفيلم سيعرض في إطار البرنامج المعروف “السياحة على خطى طريق الحرير”.

وأبرز ذات البيان أنه سيتم تصوير عدة معالم سياحية و تاريخية و مشاريع تنموية ذات علاقة بقطاع السياحة، كالطرق و السكك الحديدية.

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