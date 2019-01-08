مليونا سائح أجنبي زاروا الجزائر في 2018



دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، كافة الفاعلين والشركاء في القطاع إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالنشاط السياحي وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير في كلمة له خلال إشرافه على اللقاء التقييمي لحصيلة نشاطات قطاع السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2018، أن هذه السنة كانت "حافلة بالإنجازات بفضل الورشات التي فتحت من أجل دعم المشاريع الاستثمارية لتدارك النقائص في مجال الإيواء وتعميم استعمال الرقمنة ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة وتعزيز التكوين وتحسين الخدمات وتعميم اللامركزية وترقية النشاط الحرفي تجسيدا للمخطط التوجيهي للترقية السياحية لآفاق 2030".

بدوره، أكد المدير العام للسياحة، محمد زبير سفيان، أنه تم خلال 2018 اعتماد 80 مشروعا سياحيا من شأنه توفير 7000 سرير و 1100 منصب شغل جديد من ضمن 496 مشروع جديد استلمته الوزارة، مقدرا عدد المشاريع المعتمدة لحد الآن بـ 2210 مشروع استثماري سياحي سيوفر 158 289 سرير و449 114 منصب شغل جديد بتكلفة مالية تقدر بـ 049 1.544 دج.

وبخصوص الوكالات السياحية والأسفار التي تم اعتمادها في سنة 2018، أوضح ذات المتحدث أنه تم معالجة 1994 ملف خاص بفتح وكالات سياحية من بينها 1537 طلب جديد، بالإضافة إلى إعادة تصنيف 1368 فندق سياحي.

وأضاف أن أزيد من مليوني سائح أجنبي زاروا الجزائر خلا السنة الماضية، بزيادة تقدر بـ 18 بالمائة مقارنة بسنة 2017.