تكتل النقابات يدافع عن العطل المرضية وعطل نهاية الأسبوع

أعلن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية تمسكه بإلغاء المادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة لفائدة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مطالبا بعدم المساس بحق الموظف في العطلة المرضية وفي حق الأستاذ في عطلة نهاية الأسبوع خاصة عقب استحداث جهاز جديد للمعالجة البيداغوجية.

وأضاف التكتل بأنه تبعا للمجالس الوطنية للنقابات المجتمعة، تقرر في الجانب الاجتماعي والمهني، التمسك بعمل اللجنة المشتركة والمتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية والتطبيق الفوري للمرسوم 14/266، إلى جانب إنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف ويتعلق الأمر بموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه المدرسي والمهني، موظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، كما جدد مطالبته بإلغاء المادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كما أعلن عن تمسكه بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مع المطالبة بآليات تعيد التوازن للقدرة الشرائية.

كما دعا التكتل إلى تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد في سنة 1989 وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية، إلى جانب المطالبة بعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع للأستاذ وعدم المساس بحق الموظف والعامل في العطلة المرضية.

ودعا التكتل السلطات الوصية إلى إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل والتمدرس لتحقيق شعار التعليم النوعي، مجددا مطالبته بتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار.