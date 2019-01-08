رئيس الجمهورية ينهي مهام والي المسيلة

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم الثلاثاء ، مهام والي المسيلة الحاج مقداد ، بموجب مرسوم رئاسي، حسب ما أعلن عنه التلفزيون الجزائري .

وجاء في خبر أذاعه التلفزيون العمومي في بداية نشرته الرئيسة هذا المساء ، أن رئيس الجمهورية أصدر مرسوما رئاسيا أنهى فيه مهام والي المسيلة الحاج مقداد، وهذا وفقا لما ينصّ عليه الدستور.

ولم يذكر المصدر أسباب تنحية الوالي ، لكن مصادر لـ"البلاد.نت" أكدت أن وزارة الداخلية كانت قد رفعت تقريرا أسودا لرئاسة الجمهورية ضد أداء الوالي في قضية الشاب المتوفى داخل البئر الإرتوازي "عياش محجوبي".

كما طالت نفس الوالي انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتأخره الكبير في الوقوف ميدانيا على عمليات محاولة إنقاذ الشاب عياش محجوبي الذي توفي شهر ديسمبر الماضي ، بعد سقوطه في بئر ارتوازي على عمق 30 مترا تحت الأرض بمنطقة أم الشمل بإقليم ولاية المسيلة.

وكان رئيس الجمهورية قد أمر في وقت سابق ، وبموجب مرسوم رئاسي ، بتنحية والي البليدة السابق مصطفى العياضي من منصبه شهر سبتمبر من العام الماضي ، على خلفية "سوء تسييره" لأزمة انتشار وباء الكوليرا في إقليم ولايته ، على غرار مناطق أخرى من البلاد.