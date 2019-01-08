هني:”سليماني ذكي وأفضل التواجد معه في الهجوم”

أكد النجم الدولي الجزائري “سفيان هني” لاعب فريق “سبارتاك موسكو” الروسي أنه يُفضل اللعب مع إسلام سليماني في الهجوم عوض بغداد بونجاح.

وتحدث مهاجم الخضر في تصريح لبرنامج إذاعي “C’est vous L’Expert”:“أتفاهم كثيرا مع إسلام سليماني وهو لاعب ذكي”.

“أحب اللعب مع إسلام سليماني.. هو لاعب محارب وسجلت أمام المنتخب الطوغولي في تصفيات “الكان” بعد تمريرة من عنده”.

“بغداد بونجاح يملك إمكانيات كبيرة أيضا ويتألق في الوقت الحالي مع فريقه السد القطري والخضر لكنني أتفاهم أكثر مع سليماني”.