السفير البريطاني: نتطلع إلى شراكة "الربح المشترك" مع الجزائر

أكد السفير البريطاني في الجزائر، باري روبرت لوين، تطلع بلاده إلى إقامة تعاون وشراكة "الربح المشترك" مع الجزائر.

وقال السفير روبرت لوين اليوم الثلاثاء على هامش زيارته لولاية غرداية إن "المملكة المتحدة تحذوها إرادة قوية في تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر"، مشيرا إلى أن البلدين يملكان قدرات هامة من شأنها تعزيز وتدعيم تنمية متنوعة ومتكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والتربوية والثقافية.

وأوضح الدبلوماسي البريطاني أنه يعمل على إقامة شراكة تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين ترتكز على مبدأ ''الربح المشترك''.

وأبدى السفير البريطاني اهتمامه بالإمكانيات التي توفرها ولاية غرداية في قطاع الزراعة وإنتاج الحليب والسياحة والجهود المبذولة لتدريس اللغة الإنجليزية بالمنطقة، مؤكدا ضرورة بناء جسور بين رجال الأعمال الجزائريين والبريطانيين لتعزيز تبادل الخبرات في مختلف المجالات للمساهمة في الشراكة والاستثمار الهادف إلى الربح المشترك.