نعيمة صالحي متأثرة بوفاة المغني “هواري منار”

عبرت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، عن تأثرها بوفاة المغني “هواري منار”.

وكتبت صالحي في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تقول: “يعلم الله أنني قد تأثرت بوفاة هذا الشاب وتمنيت لو التقى ببارئه في حلة الثائب المستغفر الراجع إلى الله”، داعية الله “أن يغفر له و يتجاوز عنه و أن يهدي امثاله قبل ان يتداركهم الموت”.

وأضافت النائب البرلمانية، بالقول: “يا رب إن شبابنا قد غُرِّر بهم فاهدهم وتب عليهم ولا تقبضهم إليك حتى يعودوا إليك تائبين توبة نصوحة آمين يا رب العالمين”.

كما انتقد المتحدثة الأشخاص الذي شمتو في موت الفنان، بقولها: “لا شماتة يا جماعة فلا أحد يعلم كيف تكون خاتمته وعلى أي حال يلقى الله فلنسأل الله العفو والعافية والثبات”.

للتذكير، فقد توفي الفنان، يوم الاثنين، إثر سكتة قلبية أثناء إجراءه لعملية بإحدى عيادات العاصمة.